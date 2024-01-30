Пентагон рассматривает возможность ударов по иранскому персоналу в Сирии или Ираке или по иранским военно-морским объектам в Персидском заливе в ответ на убийство трех американских военных в Иордании.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Вероятно, удары будут наноситься волнами. Президент США Джо Байден их пока не одобрил.

Иран дал понять, что удар по его территории станет красной линией.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал "ударить по Ирану сейчас" и "сильно".

"Есть ощущение, что наши меры сдерживания на сегодняшний день не были восприняты Тегераном так, как мы надеялись, поэтому эскалация неизбежна", - заявил бывший руководитель аппарата ЦРУ и Пентагона Джереми Баш.

Эксперты считают, что Иран "не может позволить себе" прямой конфликт с США, но может полностью натравить "Хезболлу" на Израиль или американские объекты, "и это может пойти по спирали".

Американские чиновники заявили CNN, что ответ Байдена будет "мощным", но Вашингтон опасается спровоцировать более широкую эскалацию с Ираном.

Напомним, в результате удара беспилотника на севере Иордании у границы с Сирией погибли трое американских военных, еще 25 пострадали.

В последнее время резко участились удары по американским базам в Ираке и Сирии.