Военные США не смогли предотвратить атаку на базу на границе Иордании, поскольку перепутали вражеский дрон со своим.

Об этом пишет британская газета The Daily Mail.

По информации издания, вражеский дрон приближался к базе в то же время, когда на базу возвращался американский дрон.



"Возвращение американского дрона привело к некоторому замешательству по поводу того, был ли приближающийся дрон дружественным или враждебным", - говорится в публикации.

Тем временем координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что США не хотят "более широкой войны с Ираном", но должны ответить на гибель трех американских военнослужащих во время удара по базе.

"Мы знаем, что они (иранцы - Ред.) предоставляют ресурсы, в некоторых случаях они предоставляют информацию, которая позволяет этим группам делать это. Мы относимся к этому очень серьезно. Мы не хотим более широкой войны с Ираном. Мы не хотим более широкой войны в регионе, но мы должны делать то, что должны", — сказал Кирби в комментарии NBC.

Он отметил, что президент США Джо Байден еще не решил, как именно реагировать на инцидент.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что США могут атаковать Иран, не заявляя об этом. Или атаковать иранских чиновников.

Накануне министр обороны США Ллойд Остин уже говорил, что Америка "не потерпит атак" на свои силы в регионе и даст ответ. Ответственность за атаку он, как и ранее Байден, возложил на проиранские группы.