На севере Иордании у границы с Сирией погибли трое американских военных, еще 25 пострадали. Причиной стал удар беспилотника.

Об этом передает телеканал CNN со ссылкой на американское командование.

"Три солдата армии США были убиты и по меньшей мере два десятка военнослужащих получили ранения в результате ночного нападения беспилотника на небольшой американский аванпост "Тауэр 22" в Иордании. Это первый случай, когда американские военнослужащие были убиты в результате вражеского огня на Ближнем Востоке с начала войны в Газе. Убийство трех американцев в Иордании недалеко от границы с Сирией является значительной эскалацией и без того опасной ситуации на Ближнем Востоке. Официальные лица заявили, что дрон был запущен поддерживаемыми Ираном боевиками и, судя по всему, прибыл из Сирии", - сказано в сообщении.

Центральное командование США подтвердило в своем заявлении в воскресенье информацию источников CNN, уточнив количество раненых: 25 человек.

К пятнице было совершено более 158 атак на силы США и коалиции в Ираке и Сирии. Официальные лица неизменно называли постоянные атаки беспилотников и ракет безуспешными, поскольку не приводили к серьезным травмам или повреждению инфраструктуры. Таким образом, сегодня впервые официально признали гибель американских военных в результате ударов на Ближнем Востоке с начала войны в Газе.

Непонятно, почему противовоздушная оборона не смогла перехватить дрон, пишет телеканал.

Смертельную атаку канал связывает с тем, что США и Ирак, как ожидается, вскоре начнут переговоры о будущем военного присутствия американцев в стране.

Джо Байден заявил, что ответственность за нападение несут "лояльные Ирану" группировки, которые США "привлекут к ответственности". А конгрессмены от Республиканской партии США уже потребовали в ответ нанести удар по Ирану и обвинили Байдена в попустительстве иранским атакам на американских военных.

Мы не раз писали, что в последнее время резко участились удары по американским базам в Ираке и Сирии. Их наносят местные шиитские группы, которые считаются союзными Ирану.