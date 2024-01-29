США могут атаковать Иран в ответ на убийство трех американских солдат ударом беспилотника на границе с Иорданией.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам источников, давление на президента США Джо Байдена с целью конфронтации с Ираном усиливается, и очевидно, что этот удар вызовет "более решительную реакцию", чем прежде.

Один из вариантов - нанести удар по Ирану, не заявляя об этом. Или атаковать иранских чиновников.

Иран при этом заявляет, что не имеет никакого отношения к атаке.

Напомним, накануне министр обороны США Ллойд Остин уже заявил, что Америка "не потерпит атак" на свои силы в регионе и даст ответ. Ответственность за атаку он, как и ранее Байден, возложил на проиранские группы. В свою очередь Дональд Трамп связывает нападение с последствиями политики действующего главы Белого дома Джо Байдена.

Мы не раз писали, что в последнее время резко участились удары по американским базам в Ираке и Сирии. Их наносят местные шиитские группы, которые считаются союзными Ирану.