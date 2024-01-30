В Киевской области за прошедшую неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 39%, превысив эпидемический порог на 8%.

Об этом сообщила Киевская ОВА со ссылкой на брифинг.

Самые высокие уровни заболеваемости зарегистрированы в Бориспольском районе, самые низкие – в Вышгородском районе. Половину от общего числа заболевших составляют дети. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость среди детей выросла на 44%.

В 33 учебных заведениях области уже введено дистанционное обучение.

Количество госпитализированных выросло на 44,8% - 302 человека.

Ранее стало известно, что в Украине растет число смертей от гриппа, осложненного коронавирусной инфекцией. Инфекционист Ольга Голубовская советует при повышении температуры тела проводить аптечные экспресс-тесты на ковид и при положительном их результате безотлагательно обращаться к врачу.

С начала года в Киеве зарегистрировано более 10 тысяч случаев заболевания гриппом и ОРВИ, в том числе COVID-19. Самой главной защитой против COVID-19 является курс из трех прививок. В 2024 году прививки против коронавируса остаются бесплатными для каждого украинца. Вакцинироваться можно через запись у своего семейного врача или в пункте прививок в медучреждениях.