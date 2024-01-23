В Украине в январе зарегистрировано 9 случаев заражения новым видом коронавируса "Дженни".

Об этом сообщает Минздрав.

"Дженни" - это субвариант "Омикрона", впервые обнаруженный в США в сентябре 2023 г. Его особенностью ВОЗ назвала быстрое распространение.

Сообщается, что его обнаружили в пяти областях Украины: 3 - в Сумской области, по 2 — в Волынской и Черкасской, по одному — в Ровенской и Запорожской.

При этом Минздрав отметил, что среди заболевших в Украине только один из девяти человек имел две прививки против COVID-19. Возраст пациентов – 27 лет -73 года.

В ведомстве призвали всех вакцинироваться.

Ранее в конце декабря ВОЗ отметила резкий рост заболеваемости коронавирусом в мире - на 52%. Лидером по числу выявленных случаев стала Россия, где зарегистрировано 279 359 заболевших.

Также мы писали, что осенью в Китае возникла новая вспышка неизвестной болезни. ВОЗ призвала власти КНР дать больше информации о ситуации. При этом в Пекине заявили, что это не новый вирус, а сочетание разных инфекций, вызванных микоплазменной пневмонией, РСВ, аденовирусом и гриппом.

Напомним, в мае Всемирная организация здоровья отменила статус пандемии для коронавирусной инфекции. Тогда же в ВОЗ подвели итоги пандемии: она унесла жизни почти семи миллионов людей. Но считается, что реальное количество жертв в несколько раз выше - не менее 20 миллионов.