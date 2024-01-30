Солиста группы "Би-2" Егора Бортника (более известного под псевдонимом Лева) уже выпустили из миграционной тюрьмы в Таиланде. Он находится в аэропорту, ожидая рейса в Израиль.

Об этом сообщает телеграм-канал группы.

При этом Лева не стал дожидаться, когда на свободу выйдут его коллеги по коллективу.

"Остальным членам группы в ранее согласованном вылете в Израиль отказано, они остаются в миграционной тюрьме", - сказано в посте.

Группа заявила, что депортацию в Израиль сорвало российское консульство.

Напомним, "Би-2" выступают против вторжения в Украину и уехали из России.

Ранее мы писали, что власти РФ. похоже, начали системно, на дипломатическом уровне, перекрывать кислород российским артистам, которые осудили вторжение и уехали за границу. Так, Максима Галкина не пустили в Индонезию, где он хотел дать концерт. А рэпера Моргенштерна не пустили в Дубай, где он жил в последнее время.

Сегодня СМИ сообщали, что российское консульство сорвало освобождение музыкантов "Би-2" из таиландской тюрьмы. Участники группы отказались общаться с российским консулом. Все они были задержаны 24 января после концерта на Пхукете из-за проблем с документами (по данным прессы, музыканты оформили туристические визы вместо рабочих). Четверо из семи членов группы имеют израильские паспорта.