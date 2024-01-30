Россия разработала и внедрила новую технологию маскировки для своих войск, продукт которой многие прозвали "плащом-невидимкой".

Об этом сообщила аналитик стратегической военной разведки США Ребекка Коффлер в эфире телеканала Fox News.

"Этот "плащ-невидимка" является частью российской - а ранее советской - "доктрины маскировки", которая является основополагающим принципом российской военной доктрины", - рассказала Ребекка.

Коффлер предоставила более подробную информацию, что представляет из себя данное средство, включающее плащ с капюшоном, шапку и "специальные очки". Как утверждает аналитик, с его помощью обеспечивается эффективная маскировка на расстоянии до двух метров от солдата, использующего его.

"Его материал имеет три слоя: первый - внутренний, отражающий инфракрасное (ИК) излучение от тела пользователя; второй - средний, поглощающий ИК-излучение; и внешний, отражающий ИК-излучение от внешней среды", - пояснила эксперт.

Таким образом, можно предположить, что "плащ-невидимка" создавался для укрытия от камер ночного видения.

Напомним, российские военные начали использовать "плащи-невидимки" в Украине ещё летом 2023 года.

Стало также известно, что россияне начали применять газовые гранаты, которые убивают человека за 5 минут.