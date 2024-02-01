В Германии стартовал эксперимент с четырехдневной рабочей неделей. В нем принимают участие 45 компаний

Об этом сообщает Bloomberg.

Сотрудники будут временно работать с тремя выходными в неделю при полном сохранении зарплаты. Профсоюзы заверяют, что это сделает работник счастливее и продуктивнее.

Ранее эксперименты с четырехдневной неделей в США и Канаде показали положительные результаты - улучшение физического и психического здоровья, а также снижение уровня выгорания. По итогам эксперимента ни одна из участвовавших компаний не планировала возвращаться к пятидневной неделе.

В Германии также рассматривают четырехдневную рабочую неделю как один из методов решения проблем, связанных с нехваткой квалифицированной рабочей силы. Профсоюзы часто используют фактор дефицита специалистов в качестве основания для требования повышения заработной платы работников.

Ранее сообщали, что в Великобритании большинство компаний, опробовавших четырехдневную рабочую неделю, решили ее оставить. У почти 71% респондентов был зафиксирован "более низкий уровень выгорания", а у 39% за полгода снизился уровень стресса. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в ходе эксперимента число дней, пропущенных из-за болезни, сократилось на 65%, а увольняться стали на 57% реже.