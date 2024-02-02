Международный суд ООН постановил, что обладает юрисдикцией на рассмотрение иска Украины против РФ от 2022 года, и принял его к рассмотрению.

Об этом говорилось на заседании суда.

Украина подала иск из-за слов президента РФ Владимира Путина "о геноциде русскоязычного населения на Донбассе", обвиняя Москву в попытке использовать это утверждения как предлог для развязывания войны.

"Цель спецоперации - защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима", - так 24 февраля 2022 года Путин обосновал начало войны.

По мнению Украины, таким образом Россия злоупотребила своими правами и нарушила обязательства по международной Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

Представители России настаивали, что слова Путина о "геноциде" - всего лишь "риторический оборот", не опирающийся на определения международного права. Также Россия пыталась доказать, что с правовой точки зрения у суда ООН нет юрисдикции рассматривать иск Украины, который поддержали 32 государства.

Суд пришел к выводу, что российские власти действительно неоднократно обвиняли Киев в геноциде русскоязычного населения Донбасса, когда объясняли необходимость вторжения, поэтому конфликт между Украиной и Россией по вопросу о том, имел ли место такой геноцид, существует.

Однако суд отверг утверждения Киева, что обвинения России могут уже сами по себе являться нарушением международной конвенции о предотвращении геноцида.

Следующим этапом станет рассмотрение иска по существу.

Ранее мы писали, что 16 марта 2022 года Международный суд ООН постановил, что Россия должна немедленно прекратить войну против Украины. Однако Кремль отказался выполнять это требование.

Также 42 страны обратились в Международный уголовный суд ООН в Гааге в связи с военными преступлениями России в Украине.