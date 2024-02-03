Президент Польши Анджей Дуда сомневается в том, что Украина сможет вернуть Крым из российской оккупации.

Об этом он заявил в интервью на польском канале Kanał Zero.

"Не знаю, сможет ли Украина вернуть Крым, но верю, что сможет вернуть Донецк и Луганск", - заявил Дуда.

Президент Польши также заявил, что "фактически, если посмотреть на историю, Крым находился в руках России большую часть времени".

На это заявление уже отреагировал посол Украины в Польше Василий Зварич.

"Деоккупация Крыма – наша общая со свободным миром задача и обязанность. Мы сделаем это безусловно. Мы верим и действуем вместе", - заявил посол.

После слов Дуды глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что "Польша признает независимость Украины в ее международно установленных границах, которые неоднократно подтверждались Российской Федерацией".

Ранее Washington Post писала, что планы США по Украине не предусматривают возвращения утраченных территорий.

Война в Украине идет уже 710-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.