Дуда сомневается, что Украина сможет вернуть Крым. Посол Украины отреагировал
Президент Польши Анджей Дуда сомневается в том, что Украина сможет вернуть Крым из российской оккупации.
Об этом он заявил в интервью на польском канале Kanał Zero.
"Не знаю, сможет ли Украина вернуть Крым, но верю, что сможет вернуть Донецк и Луганск", - заявил Дуда.
Президент Польши также заявил, что "фактически, если посмотреть на историю, Крым находился в руках России большую часть времени".
На это заявление уже отреагировал посол Украины в Польше Василий Зварич.
"Деоккупация Крыма – наша общая со свободным миром задача и обязанность. Мы сделаем это безусловно. Мы верим и действуем вместе", - заявил посол.
После слов Дуды глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что "Польша признает независимость Украины в ее международно установленных границах, которые неоднократно подтверждались Российской Федерацией".
Ранее Washington Post писала, что планы США по Украине не предусматривают возвращения утраченных территорий.
Война в Украине идет уже 710-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.
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