В ходе планируемой встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и главы Кремля Владимира Путина стороны хотят обсудить ряд значимых политических и экономических вопросов. Одним из них является зерновая сделка с Украиной.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу A Haber.

По его словам, лидеры государств заострят внимание на вопросах поставок газа, строительстве атомной электростанции "Аккую" и зерновой сделке с Украиной. Кроме того, президенты дадут оценку ситуации в Сирии и секторе Газа.

Напомним, что визит Путина в Турцию планируется в феврале. Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщал, что одной из ключевых на будущих переговорах российского лидера с президентом Турции Эрдоганом будет тема "украинского урегулирования".

Ранее мы писали, что недавно Эрдоган предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому свое посредничество в мирных переговорах с Россией. Также президент Турции говорил, что "важно, чтобы зерновой коридор был реструктурирован и снова работал". По его словам, он "продолжает направленные на это дипломатические контакты".