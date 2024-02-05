В России с 1 марта вступит в силу запрет на средства обхода блокировок сайтов в Интернете - VPN.

Об этом сообщают российские издания со ссылкой на информацию Роскомнадзора.

"В соответствии с законодательством, в России запрещена работа средств обхода блокировок доступа к противоправному контенту с февраля 2020 года. VPN-сервисы относятся к таким средствам, если при их использовании не ограничивается доступ к запрещенным ресурсам", - говорится в сообщении Роскомнадзора.

Напомним, аббревиатурой VPN называют технологии, позволяющие осуществлять сетевые соединения "вобход" настроек доступа местных поставщиков доступа в Интернет.

Ранее Роскомнадзор обвинил YouTube в "террористических действиях".

"Пользователям видеохостинга YouTube транслируются рекламные ролики с призывами выводить из строя железнодорожные коммуникации Российской Федерации и Республики Беларусь. Действия администрации YouTube носят террористический характер и угрожают жизни и здоровью российских граждан", - было сказано в сообщении.

Мы также сообщали, что с марта в России хотят заблокировать все VPN-сервисы.