В субботу, 10 февраля, в Украине идет 717-й день войны с Россией.

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Последние новости сегодня, 10 февраля

8:25 В Немышлянском районе Харькова дотла сгорели 15 частных домов после прилёта дронов по топливному объекту (по данным властей, горела АЗС).

8:20 В Одесской области ночью было два прилета "Шахедов" по портовой инфраструктуре.

Первый - в Одессе, второй - в районе Дуная, сообщила спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

Четыре человека травмированы.

Местные паблики ночью сообщали о взрывах в Измаиле (на видео). И о сбитии дронов над морем.

Всего над Одесской областью сбили девять беспилотников.

8:15 Ещё видео горящих домов после прилёта в Харькове.

8:07 В Харькове мэр города заявил о прилете беспилотников по АЗС и о масштабном пожаре.

По данным ОВА, погибли семь человек. Среди них трое детей: 7, 4 лет и ребенок около 6 месяцев.

7:46 Ночью был массированный налет из 31 "Шахеда" по Одесской и Харьковской областям.

Сбито 23 дрона, сообщают Воздушные силы.