У граждан Украины мужского пола стали требовать заверенную копию военного билета при подаче на канадское постоянное место жительства (permanent residence, не путать с программой экстренных поездок в Канаду для украинцев CUAET, по которой после начала вторжения РФ в эту страну въехало большинство украинских беженцев).

По-английски документ называется Military Records: A certified copy of Military records (военные записи: заверенная копия военных записей, форма IMM5546).

Об этом сообщают пользователи Фейсбука. Также новое требование обсуждают на форуме, посвященном иммиграции в Канаду.

По словам пользователей соцсети, форму IMM5546 массово требуют у украинцев.

"В старые добрые времена на вопрос "Служили ли вы когда-нибудь в армии?" достаточно было ответить "Нет", - написал один из пользователей Фейсбука.

"Еще год назад заполняли соответствующую форму о военной службе своими словами", - добавил другой.

На форуме в постах от января люди с удивлением пишут о нововведении.

"Они попросили меня еще раз предоставить формы IMM5546 со следующей информацией: "Заверенная копия военных записей IMM5546"; "Моего мужа попросили заполнить ту же форму IMM в октябре прошлого года (то есть 2022-го - Ред.). Через 1 год и 20 дней IRCC (служба иммиграции, беженцев и гражданства Канады - Ред.) запросила у него еще одну форму, прикрепленную к электронному письму, которую он должен был заполнить и отправить в течение 15 дней. Эта новая форма не IMM. IRCC никогда не запрашивала сертифицированную форму IMM 5546", - сказано в записях.

На форуме приводится разъяснение, что это за новая форма: "Необходимо предоставить заполненную форму "Сведения о военной службе" (IMM5546), содержащую информацию об особенностях службы в армии с описанием ваших должностей и обязанностей для каждой занимаемой должности. Также следует предоставить подтверждение увольнения с действительной военной службы и копию военного билета, включая пустые страницы. Нужно предоставлять информацию в хронологическом порядке и без пропусков данных. Непредоставление полной информации может привести к задержке обработки заявления".

В отделе по связям со СМИ службы иммиграции, беженцев и гражданства Канады на запрос "Страны" подтвердили информацию, что Оттава стала требовать у украинских мужчин, подающихся на ВНЖ, копию военного билета.

"В пакете дополнительных документов должны быть, среди прочего, форма IMM 5562 (история путешествий, где нужно указать все страны, в которых путешествовали и проживали) и форма IMM 5546 с подробностями военной службы. IRCC хочет знать, служил ли заявитель когда-либо в украинской армии. Эта форма предназначена для всех, кто служил в армии, флоте, полиции и военно-воздушных силах. В форме должна содержаться подробная информация об особенностях службы заявителя в армии или национальной обороне с описанием ролей и обязанностей для каждой занимаемой должности. Заявитель также должен предоставить подтверждение военной службы или увольнения и копию военного билета/буклета, включая пустые страницы. Если в заявке этой формы не будет, это может привести к отказу ее принять, а неполная информация может затянуть процедуру рассмотрения", - заявили "Стране" в отделе по связям со СМИ IRCC.

Форма с информацией о военной службе, которую требуют у украинских мужчин, подающихся на ВНЖ в Канаде

Источники "Страны" в дипломатических кругах рассказали, что запрашивать военный билет у украинцев, подающихся на ВНЖ в Канаде, начали буквально перед Новым годом.

"Раньше вопрос о военной службе был просто пунктом в анкете, а отныне стали требовать справки из ТЦК и военный билет. Таким было пожелание Киева, сделанное по дипломатическим каналам в Канаде местному правительству. Среди украинцев существует опасение, что в в виде на жительство будет отказано тем, кто не снят с военного учета в Украине, либо, что власти Канады будут информировать Украину о том, что кто именно из военнообязанных украинцев у них поселился. Но пока подтверждений этому четких нет", - сказал источник.

В службе иммиграции Канады, однако, отрицают, что ввели требования по документам из военкомата по согласованию с властями Украины.

"Это стандартная процедура в иммиграционном процессе, независимо от гражданства заявителя", - сказали "Стране".

Канадский permanent residence обычно дают через 3 года проживания в Канаде. Но в октябре запустили новую программу, по которой украинские беженцы по программе CUAET, у которых есть родственник с ПМЖ, могут уже подаваться. По ней сейчас и пошло много заявок на ПМЖ.