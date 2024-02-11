Отходы жизнедеятельности человека стали серьёзной проблемой на Эвересте, в частности потому, что при низких температурах на высоте фекалии не могут разлагаться полностью. Поэтому покорителей вершины обяжут забирать экскременты с собой.

Об этом сообщает служба новостей ВВС со ссылкой на председателя местного сельского муниципалитета Мингму Шерпу.

"Наши горы стали вонять. Мы получаем жалобы, что на скалах видны человеческие испражнения, а некоторые альпинисты заболевают. Это неприемлемо и подрывает наш имидж", - сказал Мингма.

В публикации говорится, что очень немногие скалолазы приносят свои экскременты обратно во время восхождения на вершину Эвереста, которое зачастую занимает несколько недель. Мусор остаётся огромной проблемой на этом хребте и в других горах региона, хотя последние годы проводится всё больше кампаний по уборке территории, в том числе ежегодная, осуществляемая непальской армией.

В связи с упомянутыми проблемами муниципалитет, который отвечает за большую часть Эвереста, ввёл новое правило: альпинистов, собирающимся покорить самую высокую вершину в мире или близлежащую гору Лхоцзе, обяжут покупать так называемые фекальные мешки и собирать в них испражнения. После возвращения с вершины мешки будут проверять.

Это нововведение поддержали международные и местные альпинистские организации, которые надеются на успех пилотного проекта и его дальнейшее распространение на другие горные вершины, популярные среди покорителей.

Напомним, еще несколько лет назад сообщалось, что тонны фекалий альпинистов отравили склоны Эвереста.

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