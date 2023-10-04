В США Федеральная комиссия по связи (FCC) впервые в истории наложила штраф за космический мусор. Регулятор оштрафовал провайдера спутникового телевидения Dish Network на 150 000 долларов из-за того, что вещательный спутник компании не был должным образом убран с орбиты.

Об этом пишет CNN.

Аппарат EchoStar-7 компании Dish Network, эксплуатация которого была прекращена в прошлом году, изначально двигался по геостационарной орбите на высоте около 36 000 километров над Землей. После окончания срока эксплуатации спутник должен был подняться еще на 300 км и попасть в так называемую зону захоронения, куда обычно выводят космические аппараты после завершения их работы. Но из-за нехватки топлива спутник поднялся только на 122 км.

По мнению FCC, на такой высоте EchoStar-7 создает угрозу для других работающих спутников, есть риск их столкновения. По заявлению регулятора, штраф для Dish Network — первый в его практике, но не последний.

"Это первый шаг в борьбе с космическим мусором со стороны Комиссии по связи, которая активизировала свои усилия в области спутниковой политики", — говорится в пресс-релизе ведомства.

Однако в Dish Network утверждают, что EchoStar-7 — старый спутник, запущенный в 2002 году, и он не обязан соответствовать современным требованиям FCC о предотвращении образования космического мусора. Тем более что регулятор в деталях не разъяснил, каким образом и чему конкретно угрожает аппарат.

По данным СМИ, это первый раз, когда федеральные регулирующие органы наложили подобное взыскание.

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