В Италии женщина придумала себе 12 тяжелых беременностей и пятерых детей за семь лет, чтобы получить пособия. Всего государство заплатило ей 111 тысяч евро. Однако ее разоблачили и за подделку документов приговорили к 20 месяцам тюрьмы.

Об этом пишет итальянская газета La Repubblica.

В публикации говорится, что между 2014 и 2019 годами Барбара Иоле подала в Национальный институт социального обеспечения Италии справки о 12 беременностях "с высокой степенью риска". Часть из них якобы привела к выкидышам, поэтому по документам женщина родила и зарегистрировала только пятерых детей: Бенедетту, Анжелику, Абрамо, Летицию и Израэля. Полученные документы о регистрации младенцев Иоле использовала, чтобы уходить в декретный отпуск и получать пособия на воспитание детей. Таким образом она получила из государственной казны больше 100 тысяч евро.

Однако нетипично большое по нынешним временам число беременностей женщины привлекло внимание полиции. В ходе расследования выяснилось, что в роддоме ее беременность не была зафиксирована ни разу, а никаких детей на самом деле нет.

Оказалось, что документы подделывала сама женщина, а также ее сожитель Давиде Пиццинато, который ставил на бумаги фальшивые подписи гинеколога. Суд назначил ему семь месяцев тюремного заключения, учтя его признание вины и сотрудничество со следствием.

Ранее мы рассказывали, что в Италии задержали мужчину, 13 лет притворявшегося слепым ради получения от государства пособия. С 2008 года ему выплатили не менее 170 000 евро.

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