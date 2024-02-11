В Индонезии футболиста клуба "Персикас Субанг" убило ударом молнии во время товарищеского матча.

Об этом сообщают мировые издания и публикуют видео инцидента.

Трагедия случилась 10 февраля на стадионе "Силиванги" в городе Бандунге во время матча Третьей лиги - низшего дивизиона индонезийского чемпионата. Молния поразила 30-летнего (по данным некоторых изданий - 34-летнего) футболиста на 15-й минуте встречи.

Причем в поле ударили две молнии. Первая никого не травмировала. Вторая же поразила игрока "Субанги". На кадрах видно, как молния бьет прямо в футболиста и тот падает, а другой спортсмен неподалеку в ужасе приседает на газон.

Жертву природного явления экстренно госпитализировали, но спасти не смогли. Спортсмен скончался в больнице.

СМИ пишут, что это не первый случай удара молнии в футбольное поле на стадионе "Силиванги".

Клуб "Персикас Субанг" выступает в третьем по силе дивизионе Индонезии, где сыграл 13 матчей, а одержал победу в семи встречах. Третий дивизион Индонезии состоит из двух раундов: провинциальной квалификации, которая проводится в каждой провинции Индонезии, и национального раунда.

Ранее "Страна" сообщала, что под Херсоном девушку убило молнией, когда она собирала клубнику.

Также мы рассказывали, как в Румынии от удара молнии погибли сразу двое мужчин.