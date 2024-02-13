Апелляционный суд Гааги запретил экспорт запчастей для истребителей F-35 в Израиль из-за опасений, что они могут быть использованы с нарушением международного права.

Об этом сообщает "Укринформ".

Отмечается, что суд отменил предыдущее решение и дал правительству семидневный срок для прекращения поставок производимых в США запчастей.

"Нельзя отрицать, что существует явный риск, что экспортируемые части F-35 будут использованы с серьезными нарушениями международного гуманитарного права", - говорится в решении суда.

В суде сообщили, что атаки Израиля привели к большому количеству жертв среди гражданского населения. Поэтому Нидерланды в соответствии с различными международными правилами и нормами должны запретить экспорт товаров военного назначения, если существует риск серьезных нарушений международного гуманитарного права.

Напомним, президент США Джо Байден выступил с самой резкой на данный момент критикой Израиля за военные действия в секторе Газа. По его словам, "ответные действия в секторе Газа, были чрезмерными".

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг требования ХАМАС в рамках переговоров о перемирии как "бредовые", предупредив, что принятие таких условий приведёт к "новой резне".