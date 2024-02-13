На кладбище Днепра двое 13-летних подростков и 10-летняя девочка повалили надгробный крест на могиле украинского военного. Наказали их родителей.

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

"Правонарушение произошло 10 февраля. При отработке полученной информации правоохранители установили, что к повреждению места захоронения военнослужащего причастны трое детей", - говорится в сообщении.

На родителей составили административные протоколы по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).

А с детьми провели разъяснительную беседу.

Ранее мы писали, что в Киеве малолетние дети ради развлечения обворовывали могилы погибших военных на Берковецком кладбище. Забавы ради восемь детей 2010 и 2011 годов рождения систематически забирали с могил флаги, браслеты, шевроны, нашивки, цветы и другие памятные вещи.

Также мы писали, что в конце августа молодых киевлянок задержали за танцы на могилах погибших военных. Скандальное видео девушки выложили в соцсети. После хейта в свою сторону, они удалили видео и извинились.