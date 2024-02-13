В Киеве ребёнок проглотил 20 неодимовых магнитов от конструктора, ставшие причиной непроходимости.

Об этом сообщает киевская Национальная детская специализированная больница "Охматдет" на своей странице в Фейсбуке.

К медикам обратились родители ребёнка, который жаловался на боль в животе.

"<...> Уже на первом рентген-снимке специалисты увидели наличие в пищеварительном канале целой группы инородных тел, в которых удалось узнать магнитный конструктор. 20 магнитов находились в разных частях желудочно-кишечного тракта, и были соединены между собой. Консилиумом врачей было принято решение о проведении неотложного оперативного вмешательства", - сообщают в клинике.

"Отличие магнитов от других предметов, которые могут проглотить дети, заключается в их притягивании друг к другу и в ущемлении тканей. Как следствие, возникают зоны некроза (омертвения), перфорации полых органов, желудочно-кишечные непроходимости", - пояснили медики.

В настоящее время ребёнок проходит послеоперационный курс лечения и реабилитации.

Ранее в Черкассах 12-летний мальчик захотел сам себе сделать эндоскопию и проглотил 25 магнитов.

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