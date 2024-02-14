Киевлянину сообщили о подозрении за антисемитские стримы в соцсетях и оправдание агрессии РФ.

Об этом сообщает прокуратура.

В частности, антисемитские высказывания он делал в парке-мемориале Бабий Яр.

Мужчину уже судят за организацию акций протеста, оказание сопротивления правоохранителям. В 2020 году на Подоле он опрокинул "Ханукию". А также демонстрировал некую книгу, содержащую "призывы к насильственной смене власти и к захвату государственной власти".

Подозреваемый в антисемитизме киевлянин - это Андрей Рачок. Об этом сообщает Объединенная еврейская община Украины.

По нему уже идет несколько судебных процессов.

Ранее в 2020 году, когда к нему пришла с подозрением СБУ, Рачок их прогонял со словами "жидами занимайтесь, которые страну разваливают, а не активистами". А также заявлял, что не признает правоохранителей, они для него "никто".

Когда он сносил ханукию на столичном Подоле, то называл ее "символом смерти, символом ненависти к другим народам".

А ГБР, СБУ, прокуратуру и полицию в социальных сетях он называл частными структурами.