Ведущая "1+1" Людмила Барбир объяснила свои маты в прямом эфире эмоциями, вызванными ракетным обстрелом.

Ее оправдание опубликован Инстаграм-аккаунт передачи "Завтрак с 1+1".

"Обычно я себе такого не позволяю, но сегодняшнее утро, когда Россия устроила очередные ракетные обстрелы, нанес свои отпечатки. Извиняюсь за это. Но в то же время призываю вас быть открытыми, выплескивать свои эмоции, когда болит. Сейчас мы все травмированы, всем страшно, так что не оставайтесь со своими страхами наедине. Люблю вас и ценю", - говорится в ее комментарии.

В пресс-службе добавили, что "все мы сегодня утром немного Люда", ведь каждый человек иногда позволяет себе эмоциональные высказывания.

"Призываем вас отнестись к этой ситуации с юмором и пониманием", - отметили "плюсы".

В комментариях к этому посту многие пользователи пишут, что не только поддерживают ведущую, но даже одобряют ее и зауважали после потока брани в эфире ещё больше.

"Теперь мы все на эмоциях, и поэтому вас уважаем еще больше, потому что теперь мы все одинаковы, а иначе и невозможно!"; "Да что за проблема, нормальная, живая эмоция! Типа все так не говорят!" - высказываются пользователи.

Напомним, сегодня утром Барбир выругалась матом в прямом эфире.

"Бл@дь... Я такая, бл@дь, конченая в этом костюме.. Ладно, по@уй", - заявила Барбир, входя в кадр.

Ранее мы рассказывали, что в Луцке полиция составила протокол административного нарушения на женщину, которая во время прямой видеотрансляции в соцсети заставляла ругаться матом своего несовершеннолетнего сына.