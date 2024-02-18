Украина продолжает получать от России деньги за транзит газа в Европу, несмотря на боевые действия.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину. Фрагмент интервью журналист опубликовал в своем телеграм-канале.

"Они же от нас деньги получают за транзит, как это ни странно прозвучит. Агрессор, агрессор, а денежки не пахнут, кассируют денежки за транзит. Об этом тоже мало кто говорит. Деньги-то они от "Газпрома" получают? Получают", - сказал Путин.

Он напомнил, что "одна нитка газопровода работает через Украину, но есть еще одна - украинская сторона ее закрыла".

"Не мы, а они ее закрыли. В чем смысл закрытия? В чем проблема-то - открыть вторую нитку, для Германии. Да пожалуйста. Нас-то в чем обвинять", - заявил глава Кремля и добавил, что есть еще и маршрут поставок газа через Польшу.

Президент РФ также заявил, что европейцы сами должны решать, нужен ли им российский газ.

"Пусть европейцы сами решают, надо им - пусть берут газ, не надо - мы обойдемся", - сказал Путин и добавил, что все зависит только от решения правительства ФРГ.

"Северный поток 2" - одна нитка сохранилась, несмотря на теракт. На "Северном потоке 2" вентиль открутите, скажите: "Мы хотим получать", завтра начнете получать. Неделя нужна. Ну не хотят, видимо, рассчитывали, что, если они не будут брать наш газ, мы развалимся быстрее, чем у них наступят необратимые процессы. Но необратимые процессы у них фактически начинают наступать", - сказал российский президент.

По его словам, промышленность переезжает в другие страны, в том числе и США, где созданы более благоприятные условия и где энергоносители оказались дешевле.

"Мы, слава богу, справляемся. Мы на другие маршруты направили поставки, если речь идет о загранице, мы больше начинаем работать над собственной газификацией, над использованием этих энергоносителей для решения внутриэкономических проблем не только в системе ЖКХ, но и для экономики, промышленности", - заявил глава Кремля.

При этом он согласился с тем, что прежде объемы поставок энергоносителей приносили больше денег, "может, было веселее, но с другой стороны, чем меньше мы зависим от энергетики, тем лучше, потому что у нас не энергетическая часть экономики растет гораздо большими темпами, чем раньше".

"Это всегда, когда просто деньги получать, тогда зависимость возникает, когда нужно подумать, тогда включаются другие механизмы, они у нас заработали", - подытожил Путин.

Напомним, в ноябре прошлого года президент РФ уже говорил, что "деньги не пахнут", комментируя получение Украиной средств от транзита российского газа.

Однако в конце января в Кабмине заявили, что Украина не намерена продлевать контракт на транспортировку российского газа в Европу после 2024 года.