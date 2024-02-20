В последнее время в Украине раскручиваются громкие дела по оборонным заказам. Прокатилась волна арестов людей, связанных с поставками для ВСУ. Гринкевичи, Збитнев, Лиев, Пашинский, и это далеко не полный список.

На первый взгляд, эти дела между собой мало связаны. Но на самом деле, как говорит экс-глава "Укрспецэкспорта" Сергей Бондарчук, связь, хоть и косвенная, все же есть.

"Оборонные заказы становятся опасными для подрядчиков. Ведь в стране фактически выстроена система, когда бизнес подвешивают на крючок - нужно делиться с правоохранителями, а если в какой-то момент вы передумали платить, то придется освободить место для более сговорчивых конкурентов", — отмечает Бондарчук.

"Страна" разбиралась в подоплеке этих дел.

Клуб опальных подрядчиков

В поле зрения правоохранителей все чаще попадают предприниматели, работающие на оборонных заказах.

В конце прошлого года был арестован львовский бизнесмен Игорь Гриневич. А в конце января в Одессе задержали его сына Романа при попытке пересечения границы.

Эта история получила широкий общественный резонанс в том числе из-за романтической составляющей - невеста сына опального предпринимателя художница Соня Морозюк после такой "зрады" разорвала помолвку с женихом (что, впрочем, не спасло ее имущество от ареста).

Гринкевич проходит сразу по двум делам. Первое - о попытке дать взятку в 500 тысяч долларов одному из руководителей ГБР, второе - о создании преступной группировки с целью завладения бюджетными деньгами. По данным следствия, бизнесмен заключил контракт с Минобороны на поставку одежды для военных, но, как оказалось, форма была некачественной. Как выяснили правоохранители, на предприятиях Гринкевича ранее занимались строительством, и не имели производственных и складских мощностей для поставок одежды для военных. Руководителем одной из фирм, имеющих контракты с Минобороны, был Роман Гринкевич.

Контракты в фирмами Гринкевичей Минобороны заключило еще в начале 2023 года. Речь идет о компаниях "Ситиград", "Трейд лайнс ритейл" и "Монтажпроект". В конце прошлого года "Трейд лайнс ритейл" получила еще и контракт на поставки продуктов для армии. Как обнаружило следствие, шесть контрактов было полностью не выполненными, по семи договорам фирмы Гринкевича поставили на склады лишь часть продукции, получив оплату за весь объем, восемь договоров выполнили со срывом сроков на 3-5 месяцев.

Ущерб для бюджета оценивается почти в миллиард гривен, а незадачливому "портному" грозит до 12 лет тюрьмы.

А 12 февраля этого года Апелляционная палата ВАКС отправила под стражу до 8 апреля бывшего и.о директора департамента Минобороны Александра Лиева.

Еще в 2022 году он от имени Минобороны подписал контракт с фирмой "Львовский арсенал" (со стороны предприятия договор подписывал его руководитель, бывший депутат Юрий Збитнев, который с начала февраля под домашним арестом), на поставку 100 тысяч минометных мин на 37,6 млн долларов. Тогда же были заключены контракты с хорватской WDG promet о 30 тысячах танковых выстрелов (32,5 млн долларов) и словацкой Sevotech о закупке 15 тысяч комплектов шлемов и бронежилетов на 13 млн долларов. Но все они так и не были выполнены.

Государство заплатило авансом почти 1,4 млрд гривен, ожидая, что первые поставки пойдут уже через месяц. Но спустя год минометные мины до армии так и не дошли.

Как выяснили правоохранители, "Львовский арсенал" оказался фирмой-пустышкой, он зарегистрирован в Киеве в обычном жилом доме.

При этом он за месяц до заключения контракта с Минобороны договорился со словацкой Sevotech, что та привезет 100 тысяч мин в Украину, а "Львовский арсенал" оставит себе 3% перечисленных государством средств в качестве "гонорара" за заказ. В этой схеме участвовала также хорватская WDG promet. Как обнаружилось в дальнейшем в ходе следствия, членом набсовета Sevotech был украинец Алексей Хорошаев, который до войны работал замдиректора государственного предприятия "Прогресс", торгующей оружием и входящей в состав "Укроборонпрома".

Как рассказал позже журналистам Хорошаев, Sevotech в этом деле также только прокладка. Она должна была перечислить деньги хорватской WDG promet. Последняя была создана только в августе 2022 года сыном скандально известного торговца оружием Звонка Зураба Матиасом Зурабом. Никакого производства у нее также не обнаружилось. Компания должна была купить амуницию у хорватского производителя Elmech Sintermak. То есть, между заводом и Минобороны оказалось сразу три фирмы-прокладки. Но в итоге армия так и не получила ни боеприпасов, ни амуниции.

В феврале "пидозру" вручили и бывшему нардепу Сергею Пашинскому. Ему вменяют завладение нефтепродуктами на 967 млн гривен, арестованными по делу Восточно-Европейской топливно-энергетической компании (ВЕПЭК) одиозного олигарха времен Януковича Сергея Курченко. На днях ВАКС избрал меру пресечения еще одному фигуранту этого дела - под стражу взяли бизнес-партнера Пашинского, экс-нардепа Сергея Тищенко.

Само дело о нефтепродуктах Курченко тянется уже несколько лет. Но недавно НАБУ объявило о его "актуализации". Сам Пашинский в одном из интервью сказал, что дело подняли, чтобы помешать его работе в качестве главы Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности. И разразился ответными обвинениями в адрес властей. В частности, заявил, что "сотни миллионов евро выведены за границу, по ним не поставлена продукция", и сказал, что "Львовский арсенал" - только вершина айсберга.

Это одни из самых громких, но далеко не единственные дела по оборонным заказам, которые сейчас расследуют правоохранители. С одной стороны, активность силовиков можно объяснить борьбой с коррупцией в сфере оборонных госзаказов, которая действительно зашкаливает.

Но, не исключено, что есть и другие мотивы.

"Всех подвешивают на крючок"

Как рассказали источники "Страны" в бизнес-среде, силовики сейчас держат под колпаком практически все компании, получившие заказы от Минобороны.

Причем, проверка хозяйственной деятельности на предмет условий соблюдения контракта часто оказывается далеко не главной целью правоохранителей.

"Они просто вымогают деньги. Система реально гнилая, люди не бояться ни Бога, ни закона", - говорит нам руководитель одного из швейных предприятий, выполняющих заказы для армии.

Другой бизнесмен рассказывает, что правоохранители пытаются посадить подрядчиков на "абонемент" - требуют ежемесячную плату за возможность спокойно работать. Сумма зависит от размера контракта, но в любом случае речь идет о десятках, а то и сотнях тысяч долларов.

Как только предприниматель соглашается платить, он сразу же попадает на крючок.

"Деньги нужно как-то вынуть из бизнеса, обналичить. За этими операциями тут же устанавливается контроль. И все - фактически против вас уже есть дело, которому в нужный момент могут дать ход. Как минимум, "пришьют" уклонение от налогов", - говорит наш источник.

Но, чтобы найти деньги на "абонемент", их нужно вычесть из себестоимости продукции. То есть, вот вам и зацепка для следующего дела - о некачественных товарах для армии, - добавил бизнесмен. По его словам, "абонемент" затем расходится "по кабинетам" вплоть до самого верха. То есть, работает система, которая в свое время существовала на дорожном строительстве, когда компании получали государственные заказы, а потом возили в Киев "чемоданы денег".

"Оборонка сейчас, пожалуй, самое денежное направление. Понятно, почему именно ее выбрали в качестве дойной коровы", — говорит Бондарчук.

Момент для раскрутки маховика следствия может наступить в нескольких случаях.

Во-первых, если бизнес отказывается продолжать платить или не соглашается увеличить сумму (а случаи, когда включают "счетчик" также не редкость). Во-вторых, если на этот госзаказ находится еще один, более щедрый или удобный подрядчик. И тогда прежнего исполнителя нужно как-то выбросить из дела, чтобы "освободить контракт".

В ход могут идти как следственные мероприятие, так и откровенные провокации.

К примеру, как рассказал нам источник, Гринкевич пытался дать взятку, чтобы получить доступ к опечатанному накануне складу, набитому одеждой для армии и таким образом не сорвать сроки поставок.

Понятно, что все это не исключает фактор коррупции на оборонных заказах.

"К примеру, в случае со "Львовским арсеналом" речь идет, как минимум, о халатности представителей Минобороны, которые, по законодательству, должны были лично проинспектировать предприятие, убедиться в том, что оно в состоянии осуществлять поставки, а только потом заключать контракт и тем более - перечислять деньги", - говорит Бондарчук.

Но риски получить "пидозру" есть у всех, даже самого честного бизнеса.

"Система так работает", - говорит нам руководитель одного из предприятий, имеющего оборонных заказ.