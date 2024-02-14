Национальное бюро расследований Украины публикует инфографику, как именно работает коррупционная схема в Министерстве обороны по завышению стоимости продуктов.

"В рамках расследования уголовного производства по закупке Министерством обороны Украины услуги по организации питания детективы Национального бюро выявили предпосылки, позволяющие значительно завышать цены на определенные категории продуктов", - говорится в сообщении.

Суть в том, что Министерство закупает комплекты продуктов, видя только их цену, а не содержание. А поставщик завышает цену 30% поставленных продуктов - самых употребляемых, вроде картошки. И занижает цену на остальные 70%.

В результате поставщик получает сверхприбыль, хотя общая стоимость комплекта не вырастает.

НАБУ передало Минобороны рекомендации, как исправить ситуацию.

Напомним, сегодня НАБУ подтвердило факт существования коррупционной схемы, которая позволяет значительно завышать цены при закупке продуктов в Минобороны.

Ранее министр обороны Рустем Умеров сообщил, что внутренний аудит Министерства обороны Украины за последние четыре месяца выявил нарушений более чем на 10 миллиардов гривен.