Министерство обороны объяснило, как работала коррупционная схема закупок продуктов, которую вскрыло Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Соответствующий пост опубликовала пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале.

"До мая 2023 года поставщики могли фактически самостоятельно устанавливать цены, по которым они отгружали продукты питания военным частям. Для этого они накануне тендера устанавливали неконкурентно низкую стоимость на весь набор питания, в который входили все продукты. Это позволяло выиграть тендер", - пишет Минобороны.

А дальше, как и говорило НАБУ, победитель тендера увеличивал стоимость массовых групп товаров, таких как овощи, фрукты, молочные и мясные изделия, снижая цены на неходовые товары, вроде клубники, голубики. Это позволяло оставлять суммарную цену продуктового набора неизменной.

Именно по такой схеме появились "яйца по 17 грн". Минобороны заверяет, что подобное впредь не повторится, потому что они ввели предельные цены на продукты, выше которых поставщики не могут поставлять продукты военным.

А закупки будет проводить не Министерство, а новосозданный "Государственный оператор тыла" - во избежание конфликта интересов.

Напомним, в НАБУ подтвердили факт существования коррупционной схемы, которая позволяет значительно завышать цены при закупке продуктов в Минобороны.

Ранее министр обороны Рустем Умеров сообщил, что внутренний аудит Министерства обороны Украины за последние четыре месяца выявил нарушений более чем на 10 миллиардов гривен.