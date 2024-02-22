Президент США Джо Байден подарил родственникам выселенную из Белого дома за агрессию немецкую овчарку по кличке Командер.

Об этом заявил Белый дом после раскрытия жестоких нападений пса на сотрудников Секретной службы, передает газета New York Post.

Как сообщается, атаки собаки происходили не только в Белом доме, но и в загородном доме Байденов в Делавэре, когда один из агентов получил "тяжелую глубокую открытую рану".

Склонность Командера кусать сотрудников Секретной службы впервые была раскрыта в июле 2023 года, когда внутренние документы показали, что по меньшей мере семь агентов были ранены во время нападений пса.

В частности, собака укусила сотрудницу секретной службы США, работающую в президентской охране. Женщине-офицеру оказала помощь медицинская служба Белого дома.

В настоящее время имеется 24 задокументированных случая нападения собаки на агентов Секретной службы во время пребывания Байдена у власти, а также сообщения о нападениях на сотрудников Белого дома, говорится в публикации.

"Инциденты с участием командира рассматривались как травмы на рабочем месте, при этом события документировались в соответствии с инструкциями Секретной службы и Министерства внутренней безопасности США", - пишет NYP со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Сами Байдены очень переживали, извинялись перед каждым пострадавшим, а некоторым даже посылали цветы.

Не сумев скорректировать агрессивное поведение немецкой овчарки, они отправили Коммандера жить с другими членами семьи вне Белого дома и резиденции в Дэлавере.

Ранее у Байденов были проблемы с другой собакой - Мейджором, которую пришлось отправить жить в Делавэре после неоднократных инцидентов, связанных с нападением на людей в Белом доме.

Еще одна немецкая овчарка Чемп, которая была в семье Байденов, умерла в июне 2021 года в возрасте 13 лет.

В декабре 2021 года после отъезда Мейджора и смерти Чемпа Байдены завели в Белом доме Командера.