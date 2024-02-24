Ключевые точки третьего года войны.

В экспертных кругах распространено мнение, что кардинальных перемен в ситуации с войной и в отношениях в треугольнике Украина-Запад-Россия не стоит ждать до президентских выборов в США. Мол, если на них победит Трамп – тогда что-то может быть и поменяется.

Однако, очевидно, что перемены могут быть и до того. Прежде всего, стоит помнить, то любая война вещь непредсказуемая. И "черный лебедь" может прилететь каждой из воюющих сторон, резко ухудшив для нее ситуацию (и резко улучшив для противника). Кроме того, если кардинально поменяется положение на фронте, то это также может привести к радикальным последствиям вне зависимости от исхода выборов в США.

Кроме того, можно выделить две ключевые точки, когда возможны (но, естественно, не гарантированы) серьезные изменения ситуации.

Первая точка – ближайшие недели до выборов президента РФ.

Это будет период большой турбулентности. Понятно, что все противники Путина постараются сделать так, чтоб накануне выборов у президента РФ образовался максимально большой объем проблем и поломать его планы по превращению выборов в "победный триумф".

Потенциал к этому определенный есть. Например – в связи со смертью Навального. Если похороны будут открытыми, то могут превратиться в крупную акцию протеста и демонстрацию антивоенных и антипутинских настроений в обществе. Если их сделают тайными, либо оппозиционера похоронят в колонии, то также возможны протесты, хотя трудно сказать – будут ли они более масштабные, чем те, которые уже были периодически после начала вторжения в Украину.

Очевидно также, что Киев попытается ближе к выборам активизировать удары по РФ – тут могут быть и и удары по Крымскому мосту, и обстрелы Белгорода и других приграничных городов, и атаки на корабли и самолеты, и атаки на Москву и Санкт-Петербург. Причем, не исключено, что удары Украина активизирует кратно, чтоб вызвать максимальный резонанс. Тем более, что, как показало вчерашнее сбитие самолета А-50, в среде Z-пабликов достаточно желающих разогнать «зраду» вокруг любых неудач России.

Впрочем, теоретически, может быть и другой вариант. Еще в конце прошлого года западные СМИ писали, что Путин готов закончить войну по линии фронта до выборов, если ему поступит такое предложение от Запада и Украины. Учитывая достаточно сильные настроения внутри России за прекращение войны и риски для РФ длительного конфликта, Путин, возможно, действительно мог бы пойти на подобный шаг, представив это избирателям накануне голосования как огромную победу (фиксация контроля над уже захваченными регионами Украины). Однако то, что за оставшееся до выборов время от Украины и Запада поступит предложение о перемирии выглядит практически невероятным.

Вторая точка – конец мая-начало июня. К тому времени будет понятно – выделит ли деньги Конгресс США и решит ли ВСУ свои проблемы с боеприпасами и мобилизацией или нет. Кроме того, после 20 мая встанет вопрос о легитимности пребывания Зеленского на посту президента. Судя по всему, и россияне, и противники Зеленского в Украине, и, не исключено, некоторые силы на Западе, эту тему намерены жестко качать, добиваясь ухода президента со своего поста с передачей власти тому, кто в тот момент будет спикером Рады (по Конституции он становится и.о. президента, если действующий глава государства покидает свой пост). Сама по себе тема с "нелегитимностью" вряд ли выстрелит, но если на нее наложатся другие проблемы (на фронте и в тылу) она, не исключено, может иметь последствия (подробнее читайте здесь). Также к тому времени РФ, вероятно, определится с тем, проводить ли мобилизацию или нет.

В общем и целом, к концу мая-началу июня будет понятна общая диспозиция на фронте, в Украине и в России. Исходя из нее и будет определена либо переговорная позиция сторон, либо готовность воевать дальше.

Подробнее об итогах двух лет войны и вариантах дальнейшего развития событий читайте здесь.