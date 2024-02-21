Война в Украине уже обошлась Германии более чем в 200 миллиардов евро.

Об этом заявил президент Немецкого института экономических исследований Марсель Фрацшер газете Rheinische Post.

"Прежде всего, высокие затраты на электроэнергию привели к снижению темпов роста в Германии на 2,5 процентных пункта или 100 миллиардов евро в 2022 году и на аналогичную сумму в 2023 году", — сказал он.

Однако это лишь "прямые финансовые затраты". Дальнейшие издержки возникнут из-за "эскалации геополитических и геоэкономических конфликтов, особенно с Китаем" из-за войны.

По оценке Фрацшера, это особенно сильно ударит по экспортным компаниям.

Ранее мы писали о том, что, по данным СМИ, Германия собирается помочь Украине системами оружия дальнего действия.

А также, что Германия выделила новый пакет военной помощи для Украины.

Война в Украине идет уже 728-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. CNN пишет, что Россия собирает "огромное количество войск" у линии фронта в Запорожской области - примерно в тех же местах, где прошлым летом ВСУ пытались начать контрнаступление.

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