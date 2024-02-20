Германия, вероятно, намерена передать Украине ракеты Taurus. Правящая коалиция подготовила секретное предложение о поставках Украине боеприпасов, транспортных средств и систем вооружения.

Об этом сообщает Bild со ссылкой на DPA.

Прямо про Taurus не говорится, но написано о поставке "дополнительных систем оружия дальнего действия и боеприпасов, необходимых для того, чтобы Украина могла осуществлять целевые атаки на стратегически важные цели далеко в тылу российского агрессора".

Такое описание подходит под Taurus, способный поражать цели на расстоянии более 500 км.

Голосование по этому пакету помощи собираются провести в Бундестаге уже на этой неделе.

Напомним, накануне появилась информация, что Штаты думают, как передать Украине дальнобойную версию ATACMS.

Ранее мы писали, что Германия пока не готова поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Также газета The New York Times сообщала, что на Германию оказывается давление с целью заставить ее поставить Украине ракеты большой дальности Taurus, тем более, что Великобритания и Франция уже предоставили Киеву аналогичное вооружение.

Война в Украине идет уже 727-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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