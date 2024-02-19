НАТО может подвергнуться нападению через пять-восемь лет.

Об этом заявил агентству Bloomberg министр обороны ФРГ Борис Писториус.

"Мне не нравится смотреть в хрустальный шар. Я не могу предсказать, произойдет ли нападение на территорию НАТО и когда это произойдет. Но это может произойти через пять-восемь лет", - заявил министр.

Писториус предупредил о последствиях поражения Украины не только для Европы, но и для США, заявив, что вторжение Путина представляет собой угрозу "основанному на правилах международного порядка".

Напомним, ранее Борис Писториус уже приводил мнение немецких экспертов касательно того, что агрессия РФ на какую-либо из стран Альянса станет возможной через пять-восемь лет. И сказал, что склонен доверять своим источникам.

Между тем руководство НАТО неоднократно говорило, что не видит сейчас прямой угрозы со стороны РФ.

В то же время, как сообщала американская газета The Wall Street Journal, в Евросоюзе опасаются возможной войны с РФ в случае успеха российских войск в Украине. Такая переоценка особенно видна в Германии, которая в начале конфликта опасалась отправлять оружие Украине, а теперь призывает всех удвоить эти усилия.