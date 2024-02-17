Министр обороны Германии Борис Писториус заявил о грядущих "десятилетиях" противостояния с Россией. И о "линиях раздела" в Европе.

Так Писториус прокомментировал проблему сдерживания РФ, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"К сожалению, нам придётся жить с линиями раздела в Европе в ближайшие десятилетия: свободная и демократическая Европа с одной стороны, авторитарная и воинственная Россия - с другой. Эффективное сдерживание - это страхование нашей жизни", - заявил Писториус.

Он также сообщил, что Германия готова направить военных советников в африканские страны, "даже если они (страны - Ред.) не соответствуют всем западным стандартам", пишет газета Bild. В противном случае, по мнению Писториуса, Россия расширит влияние во всём мире.

Ранее о десятилетиях противостояния с РФ говорил генсек НАТО Столтенберг.

Он призвал инвестировать в военный потенциал НАТО, поскольку Россия уже готовит свою экономику к длительной войне.

В то же время недавно Столтенберг заявлял, что непосредственной угрозы другим странам НАТО со стороны России сейчас нет.

В свою очередь газета Financial Times писала, что в США не верят, что РФ готовится атаковать страны НАТО в Европе.