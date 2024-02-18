Германия поставила Украине непригодные к бою бронетранспортеры APC по завышенным ценам.

Об этом сообщает немецкий таблоид Bild по результатам собственного расследования.

В конце мая власти ФРГ объявили о поставке Украине 66 бронетранспортёров APC, которые производит немецкий концерн FFG. Эти БТР массой 10 тонн разработали в США, их оригинальное название - BATT UMG. Технику выпускают в разных странах мира по американской лицензии.

Поставки начались в октябре, всего ВСУ получили 48 машин. По данным Bild, они оказались совершенно непригодны для действий на фронте в Украине и вообще для использования в боевых условиях из-за тонкой обшивки и отсутствия противоминной и осколочной брони от артиллерийского, ракетного и миномётного огня. Поставленные APC защищают лишь от ручного оружия и подходят для тыловых операций.

Как выяснил военный эксперт Bild Юлиан Рёпке, изначально Минобороны ФРГ выбирало между лёгкими машинами от FFG и тяжёлыми Fuchs от немецкого оборонного концерна Rheinmetall. Первые выбрали "как наиболее экономичное решение, которое к тому же быстро доступно". В Минобороны ФРГ ссылаются на Киев, говоря, что "Украина тогда не требовала усиленную противоминную защиту". Анонимный украинский чиновник рассказал таблоиду, что, "конечно, мы бы хотели машины с противоминной защитой", но "немецкая сторона их не предлагала".

Расследование газеты показало, что немецкая FFG передала заказ на все 66 машин американскому подрядчику The Armoured Group (TAG). В итоге все БТР собрали на заводе TAG в ОАЭ. Оттуда броневики доставили в Украину, но ни один БТР не был собран в Германии.

Кроме того, никакой экономии на самом деле не было. Цены господряда были завышены втрое: на мировом рынке бронемашины APC от TAG стоят около 200 тысяч евро, а Минобороны ФРГ заплатило за них по 600 тысяч евро за единицу техники.

Немецкие эксперты и политики уже отреагировали на результаты расследования Bild. Так, военный эксперт и профессор Университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала заявил, что "если выяснится, что в Украину поставили лишь легкобронированный вариант, это будет чистой воды скандал с закупками. Здесь сэкономили ценой человеческих жизней".

В свою очередь депутат Бундестага и эксперт партии ХДС по внешней политике Родерих Кизеветтер после информации о том, что власти ФРГ переплатили за господряд, призвал провести как внутреннее расследование в Минобороны Германии, так и внешний аудит со стороны Счётной палаты.

"Если выяснится, что негодная по качеству бронетехника была закуплена и поставлена в Украину по цене почти в три раза выше обычной рыночной, это уже вдвойне проблематично. Во-первых, скудные средства переходного периода сжигаются без необходимости. Во-вторых, это делается на плечах и за счёт рисков украинских солдат", - сказал Кизеветтер.

Ранее западные СМИ писали, что Канада может передать Украине тысячи авиаракет CRV7 вместо их утилизации.

А Министерству обороны Греции поручено обеспечить отправку в Украину устаревшего вооружения, которое больше не используется греческой армией.