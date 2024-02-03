Канадские консерваторы, находящиеся в оппозиции, требуют передать Украине тысячи авиаракет CRV7, которые подлежат утилизации. Речь о 83 тысячах ракет, которые было решено утилизировать еще три года назад.

Об этом пишет канадское издание CBC.

"Вместо того, чтобы заставлять канадцев платить миллионы долларов за списание этого оружия, оно должно быть передано Украине, которая сможет использовать его для защиты суверенитета", - заявил лидер оппозиции Пьер Пуальевр.

В минобороны Канады заявили, что рассматривают такой вариант, но не все ракеты имеют боеголовки - только 8000 ими оснащены. Также нужно провести испытания, возможно ли применение на украинской технике.

Ракеты могут применяться как с самолетов, так и с вертолетов. Но дальность их небольшая до пяти километров. При этом они не управляемые - то есть, оружие не высокоточное.

Ранее мы писали, что Греция одобрила передачу Украине устаревшего вооружения, которое больше не используется греческой армией.

Напомним, Болгария до сих пор не отправила Украине обещанные ранее бронетранспортёры.

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