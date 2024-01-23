БМП Bradley плохо выдерживают морозы.

Об этом пишет CNN со ссылкой на украинских бойцов.

Также военные говорят, что некоторые машины поставляются из США в ненадлежащем состоянии.

"Украинские экипажи, хотя и являются поклонниками мощности Bradley, также раскритиковали его способность выдерживать суровую украинскую зиму и состояние некоторых старых машин, поставляемых из США", - сообщает издание.

Также сообщается, что запасы Bradley на передовой ограничены, поскольку из 200 обещанных БМП "десятки были повреждены и уничтожены в боях".

При этом военные хвалят Bradley за живучесть на поле боя и высокую огневую мощь.

Ранее британская разведка сообщала, что Россия активнее наступает по всему фронту, но ее потери выросли. За последние пять дней потери российской военной техники возросли на 88%, а количество уничтоженных танков РФ – на 95%. В то же время потери среди российских военнослужащих увеличились на 15%.

Война в Украине идет уже 699-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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