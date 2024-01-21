Российская армия в последние недели увеличила количество наступательных действий по всем направлениям фронта в Украине.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании.

Сообщается, что по данным Генштаба ВСУ за 19 января, количество российских обстрелов на линии фронта возросло на 27% по сравнению с предыдущими сутками.

Британская разведка также отмечает, что за последние пять дней потери российской военной техники возросли на 88%, а количество уничтоженных танков РФ – на 95%. В то же время потери среди российских военнослужащих увеличились на 15%.

"Эти данные свидетельствуют о стабильном росте интенсивности российских наступательных действий по всему фронту за последние две недели. Ключевым фактором этого, вероятно, является мороз, позволяющий бронетехнике передвигаться по пересеченной местности", - говорится в отчете.

Ранее CNN со ссылкой на источники в западных разведках сообщило, что война в Украине продлится ещё не менее двух лет, а возможно и пять лет.

Война в Украине идет уже 697-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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