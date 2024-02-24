Премьер-министр Словакии Роберт Фицо вновь выступил против политики стран Запада в отношении войны в Украине.

Видео с речью политика публикуют телеграм-каналы.

Фицо заявил, что стратегия ЕС и США на нанесение поражения России не сработала и привела только к гибели тысяч украинцев и россиян. При этом, по его мнению, РФ за это время лишь усилилась.

В связи с этим премьер Словакии в очередной раз заявил, что конфликт в Украине "не имеет военного решения".

Также он утверждает, что "война между РФ и Украиной началась с выступления в 2014 году украинских неонацистов".

Ранее Фицо заявил, что намерен блокировать вступление Украины в НАТО.

"Мы не будем согласны с членством Украины в НАТО, потому что это будет начало третьей мировой войны… Я верю, что этого никогда не произойдет. Пока я буду иметь возможность влиять на словацкую политическую сцену, буду использовать право наложить вето на такое решение", - сказал Фицо.

Как мы сообщали, Фицо сказал, что Россия не уйдёт из оккупированных территорий и обвинил "авантюристов с Запада" в том, что те сорвали два шанса заключения мира между Украиной и РФ.