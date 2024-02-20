Словакия не поддержит продление режима упрощённой торговли с Украиной, если не будут приняты положения в защиту местных фермеров.

Об этом заявил премьер-министр Роберт Фицо, передаёт словацкое издание SME.

Так словацкое правительство отреагировало на предложение Еврокомиссии продлить торговые льготы для Украины на 12 месяцев (до 5 июня 2025 года).

Как пишет издание, Фицо поручил представителям страны, которые будут голосовать от имени Словакии, не поддерживать предложение Европейской комиссии, пока не будут приняты меры в защиту словацких фермеров.

"Я уверен, что такого же мнения будут в Венгрии, в Польше, Румынии и Болгарии", - добавил премьер.

Ранее Польский министр извинился за случай с рассыпанным украинским зерном на границе, но выступил за поддержку фермеров своей страны.

"<...> Cто́ит помнить, что они (польские фермеры - Ред.) находятся в очень сложной экономической ситуации. В начале весенне-полевых работ у них нет денег. Я сторонник диалога и прямого разговора как лучшей формы решения сложных проблем", - заявил Секерский.

Мы также сообщали, что шесть фермерских профсоюзов призвали ЕС ограничить импорт агропродукции из Украины, назвав эту проблему "вопросом выживания".