Немецкие ученые опровергли популярную теорию о том, что нельзя пить слабый алкоголь после крепкого. Головная боль возникает одинаково - независимо от того, в каком порядке человек пьет.

Об этом пишет New York Post.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в American Journal Of Clinical Nutrition.

Команда набрала 90 студентов в возрасте 19 и 40 лет из немецкого университета и разделила их на три группы. В первый день первая группа пила пиво до тех пор, пока уровень алкоголя в крови не достиг 0,05 процента. Затем они изменили ситуацию и пили вино, пока уровень алкоголя не достиг 0,11%.

Вторая группа провела тот же эксперимент, но в обратном порядке, а третья "контрольная" группа пила только пиво или вино.

После каждого сеанса выпивки участников спрашивали об их самочувствии и предполагаемом уровне опьянения. Затем, на следующее утро, они оценивали интенсивность своего похмелья по шкале от 0 до 7 в зависимости от того, насколько они чувствовали жажду, тошноту, усталость и головокружение.

Неделю спустя группы поменялись ролями.

Подсчитав результаты, исследователи обнаружили, что порядок употребления алкоголя не оказал большого влияния на тяжесть похмелья, на которое больше влияло то, как их организм перерабатывает алкоголь.

В ходе эксперимента они выяснили, что пить алкоголь можно в любом порядке, главное - следить за объёмом и скоростью его употребления. При этом некоторые виды напитков в любом случае усилят похмелье - к примеру, виски, скотч, бренди и коньяк, отмечают ученые.

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