Представители поколения Z (то есть родившиеся с 1997 по 2012 год) говорят, что ложатся в 21:00, чтобы иметь возможность поспать полных девять часов.

Об этом пишет британская газета Daily Mail.

Люди в возрасте от 18 до 35 лет заявляют, что заметили прямую связь между сном и общим здоровьем, поэтому считают необходимым спать достаточное количество времени ночью.

Газета приводит данные о пользователях умных кроватей Sleep Number: в январе владельцы таких устройств для сна в возрасте от 18 до 34 лет ложились спать в среднем к 22:06. В прошлом году они отправлялись на отдых в 22:18.

Недавнее исследование установило, что для поколения Z сон настолько важен, что молодые люди не могут выполнять перед сном разные задачи. Например, 68% из 2000 опрошенных засыпают с телефоном в руке. Еще 53% регулярно не чистили зубы перед сном, а 47% засыпали, не сняв повседневную одежду.

А еще одно исследование ученых показало, что представители поколения Z также стали пить меньше, чем предыдущие поколения. По словам специалистов, неясно, почему это поколение снизило потребление алкоголя, - на это решение могло повлиять много факторов. Один из них - осознание, что алкоголь вызывает депрессию.

Как бы там ни было. отказ от алкоголя идет рука об руку с улучшением сна, потерей веса и увеличением энергии.

Ранее медики объяснили украинцам, что нужно есть, чтобы хорошо спать во время войны.

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