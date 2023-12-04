Американские ученые выяснили, люди с каким характером менее подвержены деменции
Американские учёные выявили влияние персональных черт характера человека на возможное развитие деменции.
Об этом пишет журнал Alzheimer’s & Dementia, публикуя исследование американских учёных.
Специалисты из Файнбергской школы медицины и медцентра Университета Раш выяснили, что заболевание, известное как приобретённое слабоумие, реже появляется у людей, отличающихся добросовестностью, экстраверсией и склонных к позитивным эмоциям.
Свои выводы специалисты сделали после изучения данных более 44 тысяч человек. Среди участников исследования были 1703 пациента, у которых развилась деменция.
Специалистами была обнаружена связь между деменцией и такими эмоциями, как гнев, тревога, отвращение, страх и чувство вины. Они также утверждают, что невротизм нередко предшествует приобретённому слабоумию.
При этом исследователи не нашли связи между невропатологиями, наблюдаемыми в мозге умерших с деменцией, и чертами их личности.
Ранее ВОЗ сообщила, что в мире катастрофически растёт число людей, страдающих деменцией.
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