Американские учёные выявили влияние персональных черт характера человека на возможное развитие деменции.

Об этом пишет журнал Alzheimer’s & Dementia, публикуя исследование американских учёных.

Специалисты из Файнбергской школы медицины и медцентра Университета Раш выяснили, что заболевание, известное как приобретённое слабоумие, реже появляется у людей, отличающихся добросовестностью, экстраверсией и склонных к позитивным эмоциям.

Свои выводы специалисты сделали после изучения данных более 44 тысяч человек. Среди участников исследования были 1703 пациента, у которых развилась деменция.

Специалистами была обнаружена связь между деменцией и такими эмоциями, как гнев, тревога, отвращение, страх и чувство вины. Они также утверждают, что невротизм нередко предшествует приобретённому слабоумию.

При этом исследователи не нашли связи между невропатологиями, наблюдаемыми в мозге умерших с деменцией, и чертами их личности.

Ранее ВОЗ сообщила, что в мире катастрофически растёт число людей, страдающих деменцией.

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