Голливудский актер Брюс Уиллис, страдающий деменцией и завершивший в прошлом году карьеру из-за расстройства речи, перестал читать и почти не говорит.

Об этом рассказал журналистам The New York Post друг семьи Уиллиса и создатель сериала "Детективное агентство "Лунный свет" Гленн Гордон Карон.

Сценарист сообщил, что старается навещать актера хотя бы раз в месяц и проводить с ним больше времени.

"Мне кажется, он помнит, кто я, лишь первые три минуты. Однако он почти не разговаривает. Раньше он читал книги запоем, но не хотел, чтобы люди знали об этом, а теперь совсем не читает. Все эти языковые навыки ему больше недоступны, и все же он по-прежнему Брюс. Находясь рядом с ним, вы понимаете, что это прежний Брюс, и вы благодарны ему за то, что он рядом, но радости жизни больше нет. Если вы когда‑либо проводили время с Брюсом Уиллисом, вы знаете, что нет никого, кто бы любил жизнь больше него", - рассказал Карон.

Он добавил, что раньше Уиллис вставал каждое утро с радостью и старался жить полной жизнью, но теперь он "будто смотрит на все сквозь зашторенное окно".

Напомним, в феврале Брюсу Уиллису поставили диагноз "лобно-височная деменция". Действенных методов лечения этой болезни на сегодняшний момент не существует. Уиллис иногда не узнает своих родных, а большую часть времени проводит в своем доме.

Ранее мы писали, что, по прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2030 году количество случаев деменции вырастет до 82 миллионов.