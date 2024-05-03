Вечером 2 мая по всей Украине в небе видно странное свечение.

О нем сообщают жители Киева, Одессы, Днепра и западных регионов.

Некоторые очевидцы отмечают, что объект движется.

Между тем паблики, пишущие о космосе, предполагают, что световые явления в небе над Украиной - это следы от ступеней ракеты Falcon 9, которая сегодня запустила два спутника.

Такой запуск реально сегодня состоялся.

Тем временем публикуются новые кадры свечения над Украиной, больше похожего на северное сияние.

Напомним, ночью 1 мая яркую вспышку в небе заметили жители Харьковской и Днепропетровской областей. Судя по кадрам, которые были опубликованы в сети, это могло быть падение метеорита.

А в апреле прошлого года яркую вспышку заметили в небе над Киевской и Житомирской областями. В украинской армии предполагали, что упавший под Киевом объект на самом деле был метеоритом, а не спутником.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.