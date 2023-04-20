Американский космический аппарат Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager (RHESSI) 19 апреля сошел с околоземной орбиты и сгорел в атмосфере Земли.

Об этом говорится в распространенном заявлении представителя Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Роберта Маргетты.

"Выведенный из эксплуатации аппарат НАСА RHESSI вошел в атмосферу Земли в среду в 20:21 по времени восточного побережья США (03:21 по Киеву в четверг - Ред.)", - указывается в заявлении.

По словам представителя НАСА, аппарат вошел в атмосферу в районе пустыни Сахара.

"НАСА ожидало, что большая часть аппарата сгорит в атмосфере, но некоторые его фрагменты могут уцелеть при сходе с орбиты. На данный момент НАСА не получало сообщений о том, что в результате схода аппарата был нанесен урон или кто-либо пострадал", — говорится в заявлении Маргетты.

Напомним, вчера начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что вспышка над Киевом связана с вхождением в атмосферу американского спутника НАСА.

Однако в НАСА опровергли это предположение, заявив, что 19 апреля спутники космического ведомства не входили в земную атмосферу.