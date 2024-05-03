В Украине появилась первая братская могила военных, погибших на войне с РФ.

В Черновцах захоронили 16 военных, погибших в результате авианалета 11 марта 2022 года на Людвиновку Киевской области, сообщила адвокат семей погибших Галина Янко.

Братскую могилу обустроили на кладбище "Садгора". В ней захоронили 16 воинов 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс", которых удалось с трудом идентифицировать с помощью украинских и иностранных специалистов. Это уроженцы Черновицкой, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Донецкой областей.

Еще три жертвы авиаудара, захороненные там, опознать так и не удалось.

Ранее мы писали, что в середине марта Кабмин утвердил документ, определяющий расположение Национального военного мемориального кладбища на двух участках в Гатненском обществе Фастовского района Киевской области.

Война в Украине идет уже 800-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

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