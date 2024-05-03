Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник рассказал, как уберечься от опасностей, ожидающих на природе.

Советы появились в Фейсбуке организации.

При укусе змей следует оказывать первую помощь таким образом:

освободите место укуса от одежды;

обеспечьте неподвижность части тела с укусом;

наложите стерильную повязку с антисептиком;

дайте пострадавшему большое количество воды;

дайте 1-2 таблетки от аллергии;

вызовите скорую или отвезите пострадавшего в медучреждение.

При этом запрещено:

прижигать рану;

накладывать жгут;

отсасывать яд;

употреблять кофеин и алкоголь.

Чтобы уберечься от укусов змей, желательно надевать длинные брюки и высокую обувь и тщательно проверять место отдыха. А при появлении пресмыкающегося не нужно делать резких движений.

При укусе шершня необходимо:

обработать рану тампоном со спиртом;

приложить лед;

дать противоаллергическое средство и обезболивающее;

вызвать скорую помощь.

Запрещено:

пытаться убить шершня;

накладывать жгут;

отсасывать яд;

употреблять кофеин и алкоголь.

Важно помнить, что период активности у шершня длится с мая по октябрь, а среди любимых мест этих насекомых - сады, дупла деревьев, чердаки домов, собачьи будки. При встрече с шершнем не нужно пытаться отгонять его руками или пытаться прихлопнуть. Не трогайте гнезда этих насекомых. Если шершень залетел в квартиру, просто откройте окно и дайте ему вылететь обратно.

Что касается клещей, то они обитают в сырых и влажных местах, на прогретых солнцем склонах и возле лесных тропинок. Периоды активности клещей - с мая по июнь и с августа по сентябрь.

Клещи любят присасываться на шее, у ушей, в паховой зоне и подмышках, на сгибах локтей, у пупка, в волосах.

Как уберечься от клещей:

надевайте светлую одежду с длинными рукавами и капюшоном;

заправляйте носки в штаны;

используйте репелленты;

внимательно осматривайте тело после прогулок на природе;

принимайте душ сразу после прогулок;

сразу стирайте одежду.

Ранее мы уже рассказывали, чем опасны клещи и как от них уберечься.

А в Минздраве объясняли, как уберечься от опасного клещевого энцефалита.