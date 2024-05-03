В Чернобыльском заповеднике объяснили, как уберечься от укусов змей, клещей и шершней зоны отчуждения
Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник рассказал, как уберечься от опасностей, ожидающих на природе.
Советы появились в Фейсбуке организации.
При укусе змей следует оказывать первую помощь таким образом:
- освободите место укуса от одежды;
- обеспечьте неподвижность части тела с укусом;
- наложите стерильную повязку с антисептиком;
- дайте пострадавшему большое количество воды;
- дайте 1-2 таблетки от аллергии;
- вызовите скорую или отвезите пострадавшего в медучреждение.
При этом запрещено:
- прижигать рану;
- накладывать жгут;
- отсасывать яд;
- употреблять кофеин и алкоголь.
Чтобы уберечься от укусов змей, желательно надевать длинные брюки и высокую обувь и тщательно проверять место отдыха. А при появлении пресмыкающегося не нужно делать резких движений.
При укусе шершня необходимо:
- обработать рану тампоном со спиртом;
- приложить лед;
- дать противоаллергическое средство и обезболивающее;
- вызвать скорую помощь.
Запрещено:
- пытаться убить шершня;
- накладывать жгут;
- отсасывать яд;
- употреблять кофеин и алкоголь.
Важно помнить, что период активности у шершня длится с мая по октябрь, а среди любимых мест этих насекомых - сады, дупла деревьев, чердаки домов, собачьи будки. При встрече с шершнем не нужно пытаться отгонять его руками или пытаться прихлопнуть. Не трогайте гнезда этих насекомых. Если шершень залетел в квартиру, просто откройте окно и дайте ему вылететь обратно.
Что касается клещей, то они обитают в сырых и влажных местах, на прогретых солнцем склонах и возле лесных тропинок. Периоды активности клещей - с мая по июнь и с августа по сентябрь.
Клещи любят присасываться на шее, у ушей, в паховой зоне и подмышках, на сгибах локтей, у пупка, в волосах.
Как уберечься от клещей:
- надевайте светлую одежду с длинными рукавами и капюшоном;
- заправляйте носки в штаны;
- используйте репелленты;
- внимательно осматривайте тело после прогулок на природе;
- принимайте душ сразу после прогулок;
- сразу стирайте одежду.
Ранее мы уже рассказывали, чем опасны клещи и как от них уберечься.
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