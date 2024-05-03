Укусы клещей опасны. Фото: sterlibashevskierodniki.ru

Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник рассказал, как уберечься от опасностей, ожидающих на природе.

Советы появились в Фейсбуке организации.

При укусе змей следует оказывать первую помощь таким образом:

  • освободите место укуса от одежды;
  • обеспечьте неподвижность части тела с укусом;
  • наложите стерильную повязку с антисептиком;
  • дайте пострадавшему большое количество воды;
  • дайте 1-2 таблетки от аллергии;
  • вызовите скорую или отвезите пострадавшего в медучреждение.

При этом запрещено:

  • прижигать рану;
  • накладывать жгут;
  • отсасывать яд;
  • употреблять кофеин и алкоголь.

Чтобы уберечься от укусов змей, желательно надевать длинные брюки и высокую обувь и тщательно проверять место отдыха. А при появлении пресмыкающегося не нужно делать резких движений.

При укусе шершня необходимо:

  • обработать рану тампоном со спиртом;
  • приложить лед;
  • дать противоаллергическое средство и обезболивающее;
  • вызвать скорую помощь.

Запрещено:

  • пытаться убить шершня;
  • накладывать жгут;
  • отсасывать яд;
  • употреблять кофеин и алкоголь.

Важно помнить, что период активности у шершня длится с мая по октябрь, а среди любимых мест этих насекомых - сады, дупла деревьев, чердаки домов, собачьи будки. При встрече с шершнем не нужно пытаться отгонять его руками или пытаться прихлопнуть. Не трогайте гнезда этих насекомых. Если шершень залетел в квартиру, просто откройте окно и дайте ему вылететь обратно.

Что касается клещей, то они обитают в сырых и влажных местах, на прогретых солнцем склонах и возле лесных тропинок. Периоды активности клещей - с мая по июнь и с августа по сентябрь.

Клещи любят присасываться на шее, у ушей, в паховой зоне и подмышках, на сгибах локтей, у пупка, в волосах.

Как уберечься от клещей:

  • надевайте светлую одежду с длинными рукавами и капюшоном;
  • заправляйте носки в штаны;
  • используйте репелленты;
  • внимательно осматривайте тело после прогулок на природе;
  • принимайте душ сразу после прогулок; 
  • сразу стирайте одежду. 

Ранее мы уже рассказывали, чем опасны клещи и как от них уберечься

А в Минздраве объясняли, как уберечься от опасного клещевого энцефалита.

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