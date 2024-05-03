В пострадавшей во время боевых действий Бородянке Киевской области исчезли 20 миллионов гривен на восстановление.

Об этом сообщает пресс-центр Госаудитслужбы Украины.

Нехватку обнаружили во время ревизии поселкового совета. Основная часть нарушений на сумму 14 миллионов гривен – отсутствие металлопластиковых окон, которые должен был установить поселковый совет.

Как выяснили аудиторы, работы по восстановлению окон и дверей проводились по завышенным ценам, что привело к неэффективному использованию 5,2 миллионов гривен бюджетных средств.

Информация об обнаруженных нарушениях передана в Офис генерального прокурора.

Ранее мы писали, что в Киеве гендиректора коммунального предприятия подозревают в хищении почти 10 млн гривен на ремонте дорог.

Также мы рассказывали, что начальника управления обеспечения тыла подозревают в хищении 170 млн на закупке продуктов для ВСУ.

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