В Одесской области из-за "декоммунизации" и "деколонизации" должны переименовать три сотни улиц и переулков.

Об этом сообщила замдиректора департамента культуры областной военной администрации Ярослава Резникова.

В частности, по ее словам, в области осталось 43 топонима, связанных с 1 мая, 27 улиц Гагарина, 14 улиц Мичурина, 7 улиц Пушкина и даже улица Ленина в одной из громад Подольского района.

В Одессе переименовать надо 232 улицы, утверждает Резникова. Из них для 127 уже есть новые названия, согласованные историко-топонимической комиссией, но их не поддержали ни депутаты, ни мэр. Фактически пакет переименований завис в воздухе, и теперь этим вопросом по закону займется ОВА.

По словам чиновницы, администрация сформирует особую рабочую группу, которая подготовит различные варианты и передаст их губернатору. Планируется, что в приоритете будут имена героев нынешней войны.

Затронула Резникова и резонансные вопросы, в частности о возможном переименовании Пушкинской, Ришельевской и Дерибасовской в Одессе. Последнюю, скорее всего, не тронут, так как она названа не в честь российского полководца Осипа Дерибаса (Жузепа де Рибаса), а в честь его брата Феликса, который был не государственным деятелем, а бизнесменом и меценатом.

Пушкинскую и Ришельевскую все же переименуют. Первой вернут название Итальянская, а вот по второй еще надо подумать, сказала чиновница.

Напомним, ранее в Одессе в опросе не хватило голосов для переименования площади Льва Толстого в Менделе Мойхер-Сфорима.

Также мы рассказывали, что жители города Южное Одесской области выступили против переименования в Порт-Аненталь.